Стало известно, какие сюрпризы подготовила администрация Владимира для жителей на День города. В...

Стало известно, какие сюрпризы подготовила администрация Владимира для жителей на День города.В День города Владимира можно будет услышать «Битву хоров» и увидеть историческую реконструкцию похода дружины Александра Невского, а также поучаствовать в турнире по игре «Мафия» и полюбоваться праздничным фейерверком. Но обо всём по порядку.На официальном сайте администрации Владимира появилась утверждённая программа-план проведения мероприятий ко Дню города — 2023.2 сентября 2023 года (в субботу) ожидается:Торжественное открытие Дня города - 2023 «Владимир мудростию предков и силою юных храним» в 12:00 на Соборной площади.В 14:00 уже на Театральной площади горожан ждёт театрализованный концерт детских коллективов города Владимира «Город Больших Людей».В 18:00 приглашают на Соборную Площадь - на Большой праздничный концерт лучших коллективов города Владимира, Владимирской области и приглашенных звезд.В это же время (18:00) в Центральном парке культуры и отдыха состоится Финальный концерт проекта «Джаз в парке» (джаз бэнд «JIVE MUSIC», Антон Румянцев, город Москва).Не забыла администрация Владимира и про Сквер «Липки»:с 12:00 до 18:00 пройдёт Ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир».А на Георгиевской улице с 12:00 до 18:00 будет работать «Владимирский Арбат» - стилизованная улица с активностями, уличными музыкантами и сувенирными лавками.Музыкальный фестиваль «Битва хоров» ожидается, в свою очередь, на Пушкинском бульваре с 13:00 до 15:00.Там же до 20:00 запланированы: мастер-класс по скоростному сбору спилс-карт; настольные игры; игрофест; открытый микрофон; исторический квест; организация турниров по настольному хоккею; турнир по игре «Мафия»; своп-вечеринка по обмену книгами; мастер-класс по рисованию; площадка граффити и пр.Праздничный фейерверк в этом году также запланирован на 2 сентября в 22:00, но, увы, место проведения пока не указано. Информация появится чуть позже.3 сентября 2023 года (в воскресенье) владимирцев ждёт:12.00 - 19.00, Парк культуры и отдыха «Загородный»:Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».Торжественное открытие фестиваля — в 14.00.Фото: Ирина Стеч