Стало известно, какие сюрпризы подготовила администрация Владимира для жителей на День города.
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Стало известно, какие сюрпризы подготовила администрация Владимира для жителей на День города.
В День города Владимира можно будет услышать «Битву хоров» и увидеть историческую реконструкцию похода дружины Александра Невского, а также поучаствовать в турнире по игре «Мафия» и полюбоваться праздничным фейерверком. Но обо всём по порядку.
На официальном сайте администрации Владимира появилась утверждённая программа-план проведения мероприятий ко Дню города — 2023.
2 сентября 2023 года (в субботу) ожидается:
Торжественное открытие Дня города - 2023 «Владимир мудростию предков и силою юных храним» в 12:00 на Соборной площади.
В 14:00 уже на Театральной площади горожан ждёт театрализованный концерт детских коллективов города Владимира «Город Больших Людей».
В 18:00 приглашают на Соборную Площадь - на Большой праздничный концерт лучших коллективов города Владимира, Владимирской области и приглашенных звезд.
В это же время (18:00) в Центральном парке культуры и отдыха состоится Финальный концерт проекта «Джаз в парке» (джаз бэнд «JIVE MUSIC», Антон Румянцев, город Москва).
Не забыла администрация Владимира и про Сквер «Липки»:
с 12:00 до 18:00 пройдёт Ежегодный фестиваль национальных культур и традиций «Многоликий Владимир».
А на Георгиевской улице с 12:00 до 18:00 будет работать «Владимирский Арбат» - стилизованная улица с активностями, уличными музыкантами и сувенирными лавками.
Музыкальный фестиваль «Битва хоров» ожидается, в свою очередь, на Пушкинском бульваре с 13:00 до 15:00.
Там же до 20:00 запланированы: мастер-класс по скоростному сбору спилс-карт; настольные игры; игрофест; открытый микрофон; исторический квест; организация турниров по настольному хоккею; турнир по игре «Мафия»; своп-вечеринка по обмену книгами; мастер-класс по рисованию; площадка граффити и пр.
Праздничный фейерверк в этом году также запланирован на 2 сентября в 22:00, но, увы, место проведения пока не указано. Информация появится чуть позже.
3 сентября 2023 года (в воскресенье) владимирцев ждёт:
12.00 - 19.00, Парк культуры и отдыха «Загородный»:
Историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».
Торжественное открытие фестиваля — в 14.00.
Фото: Ирина Стеч