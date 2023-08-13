Топ-8 самых популярных электронных услуг у жителей Владимирской области на «Госуслугах».
Более 51...
Топ-8 самых популярных электронных услуг у жителей Владимирской области на «Госуслугах».
Более 51 000 заявлений подали жители Владимирской области через «Госуслуги» с начала 2023 года.
Об этом информирует пресс-служба Министерства Цифрового развития Владимирской области.
51 843 заявления с начала года поступило на получение в электронном виде региональных и муниципальных услуг.
Так какие электронные услуги у владимирцев наиболее популярные?
1. Запись ребенка в первый класс – 9 760 заявлений
2. Запись ребенка в детский сад – 7 301 заявление
3. Предоставление субсидий на оплату ЖКУ – 4 204 заявления
4. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов – 3 604 заявления
5. Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов – 2 647 заявлений
6. Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним – 2 371 заявление
7. Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе – по оплате взноса на капремонт – 2 315 заявлений
8. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) – 2 197 заявлений
Фото: pxfuel.com