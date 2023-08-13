Топ-8 самых популярных электронных услуг у жителей Владимирской области на «Госуслугах». Более 51...

Топ-8 самых популярных электронных услуг у жителей Владимирской области на «Госуслугах».Более 51 000 заявлений подали жители Владимирской области через «Госуслуги» с начала 2023 года.Об этом информирует пресс-служба Министерства Цифрового развития Владимирской области.51 843 заявления с начала года поступило на получение в электронном виде региональных и муниципальных услуг.Так какие электронные услуги у владимирцев наиболее популярные?1. Запись ребенка в первый класс – 9 760 заявлений2. Запись ребенка в детский сад – 7 301 заявление3. Предоставление субсидий на оплату ЖКУ – 4 204 заявления4. Прием лесных деклараций и отчетов об использовании лесов – 3 604 заявления5. Выдача разрешения на добычу охотничьих ресурсов – 2 647 заявлений6. Государственная регистрация самоходных машин и прицепов к ним – 2 371 заявление7. Компенсация расходов по оплате жилого помещения, в том числе – по оплате взноса на капремонт – 2 315 заявлений8. Прием экзаменов на право управления самоходными машинами и выдача удостоверений тракториста-машиниста (тракториста) – 2 197 заявленийФото: pxfuel.com