В городе Гусь-Хрустальный прокурор в судебном порядке требует от администрации ликвидировать...

В городе Гусь-Хрустальный прокурор в судебном порядке требует от администрации ликвидировать несанкционированные свалки.Установлено, что на земельных участках в районе улицы Химзаводская города Гусь-Хрустальный - на почве, без какого-либо искусственного водонепроницаемого покрытия происходит размещение крупногабаритного мусора.Там можно наблюдать строительные отходы, мебель, порубочные остатки, картон и многое другое.По факту выявленных нарушений прокурором главе администрации города внесено представление.«Однако мер, направленных на ликвидацию свалок органом местного самоуправления, не принято...» - рассказывают в пресс-службе региональной прокуратуры.При этом, только за истекший период 2023 года в городе Гусь-Хрустальный зарегистрированы 7 пожаров из-за возгорания твердых бытовых отходов и строительного мусора.«Бездействие городской администрации нарушает права жителей на благоприятную окружающую среду, может повлечь причинение вреда их жизни, здоровью, имуществу...» - поясняет пресс-служба прокуратуры Владимирской области.По результатам проверки прокурор обратился в Гусь-Хрустальный городской суд с требованием о возложении на администрацию города обязанности - ликвидировать несанкционированные места для размещения отходов.Сообщается, что в данный момент устранение нарушений находится на контроле.Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области