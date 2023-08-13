В Киржаче местный житель признан виновным в покушении на убийство своей знакомой. Отдых в компании...

В Киржаче местный житель признан виновным в покушении на убийство своей знакомой.Отдых в компании чуть не превратился в кровавую трагедию. К счастью, потерпевшую удалось спасти.Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета РФ по Владимирской области.Установлено, что осужденный распивал спиртное в компании своих знакомых. И в какой-то момент он начал себя вести крайне агрессивно.Испугавшись, потерпевшая предприняла попытку вызвать полицию, но в ответ от виновного получила множество ударов ножом.И лишь благодаря сопротивлению и помощи очевидца произошедшего, пострадавшей была своевременно оказана медицинская помощь.«Кроме того, обвиняемый незаконно проник в квартиру своей знакомой, нарушив конституционное право женщины на неприкосновенность жилища...» - сообщают в пресс-служба СУ СК РФ по Владимирской области.Несмотря на позицию обвиняемого, который вину в совершении преступлений не признал и отказался давать какие-либо показания, следователем были собраны неопровержимые доказательства.С учетом наличия у мужчины судимости за совершение особо тяжкого преступления, он приговорён к 7 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.Фото: pxfuel.com