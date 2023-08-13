В Петушках двоим сиротам было предоставлено благоустроенное жилье только после вмешательства...

В Петушках двоим сиротам было предоставлено благоустроенное жилье только после вмешательства прокурора.Прокуратурой Петушинского района Владимирской области была проведена проверка по обращениям двоих местных жителей. Выяснилось, что нарушалось законодательство о социальном обеспечении жильем детей-сирот.Установлено, что оба заявителя ещё в юном возрасте остались без попечения родителей. Собственного жилья у них нет, но в своё время они были поставлены на учет по обеспечению жилыми помещениями специализированного фонда.В нарушение требований закона квартиры им так и не были предоставлены. Об этом информирует пресс-служба региональной прокуратуры.По результатам проверки в суд было направлено исковое заявление об обязании администрации района предоставить сиротам благоустроенное жилье по договору социального найма. И в скором времени эти требования были удовлетворены.В настоящее время судебное решение исполнено. Обратившимся предоставлены благоустроенные квартиры.Фото: https://vk.com/vladprok33