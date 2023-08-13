В Судогде прокуратура вновь требует привести в порядок автомобильную дорогу.
Прокуратурой...
В Судогде прокуратура вновь требует привести в порядок автомобильную дорогу.
Прокуратурой Судогодского района совместно с ОГИБДД по району проведена проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.
И в итоге было установлено, что автомобильная дорога в деревне Нижняя Занинка находится в ненадлежащем состоянии:
«… Отсутствует твердое покрытие проезжей части, не обеспечен водоотвод, границы автомобильной дороги не сформированы» - поясняют в региональной прокуратуре.
Машины ездят по грунту, в котором многочисленные «просадки», что приводит к небезопасному движения транспорта.
При этом, в сентябре 2022 районной администрации уже указывалось на необходимость принятия мер по приведению данной дороги в надлежащее состояние.
Отмечается, что все требования, увы, были оставлены без внимания.
Прокурор обратился в суд с исковым заявлением к администрации Судогодского района о признании «незаконным её бездействия и обязании привести автомобильную дорогу в нормативное состояние».
В данный момент устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района.
Фото: пресс-служба прокуратуры Владимирской области