Владимирцы могут выбрать лучшие книги о медицине и здоровье: объявлен старт голосования премии...

Владимирцы могут выбрать лучшие книги о медицине и здоровье: объявлен старт голосования премии «Здравомыслие».В 2023 году медицинская книжная премия «Здравомыслие» проходит в пятый раз.Учредителями премии являются Министерство здравоохранения, Министерство науки и высшего образования Российской Федерации, телеканал «Доктор» и компания «Технологии Доверия» (ТеДо).В юбилейном году организаторы получили рекордное с момента запуска премии число заявок на участие. На рассмотрение членам экспертного совета были переданы 236 работ.И вот, объявлен старт народного голосования! Владимирцы могут ознакомиться с работами авторов и отдать свой голос за понравившуюся книгу на сайте премии до 18 сентября 2023 года.По итогам голосования определятся три претендента на победу в каждой номинации:«Рецепт здоровья» — популярные книги о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта, рассчитанные на массовую аудиторию;«Шаг вперёд» — книги об истории медицинской науки, её возможностях и открытиях, основанные на доказательной медицине;«Эскулап» — мемуары и биографии врачей.Специальная номинация «Лучшая идея книги» предназначена для специалистов и блогеров, которые пропагандируют здоровый образ жизни и выступают с идеями новых книг.Фото: пресс-служба медицинской книжной премии «Здравомыслие»