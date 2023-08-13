Во Владимирской области капитальный ремонт Никологорской поликлиники завершится к 2025 году Об...

Во Владимирской области капитальный ремонт Никологорской поликлиники завершится к 2025 годуОб этом информирует пресс-служба Правительства Владимирской области.Напомним, работы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» (нацпроекта «Здравоохранение») в Никологорской поликлинике начались в 2022 году. В общей сложности на ремонт планируется направить более 142 млн рублей.Уточняется, что в 2022 году восстановлены оконные блоки всего здания, инженерные системы и системы отопления, выполнен капитальный ремонт 1-го этажа, где находятся регистратура, холл и детское отделение.В 2023 году на ремонт поликлиники выделено более 45 млн рублей. Контракты на все виды работ заключены, поясняют в пресс-службе Правительства.В данный момент отремонтированы кровля, цоколь и отмостки здания, входная группа и система электроснабжения. Завершены капитальный ремонт 2-го этажа, благоустройство территории, а также установка ограждения.Окончание капитального ремонта всего здания запланировано на 2025 год.Это интересно!К Никологорской поликлинике приписано более 15 200 человек, из них 2700 – дети.В пресс-службе Правительства сообщают, что несмотря на капительный ремонт, медицинская помощь пациентам оказывается в том же здании, благодаря поэтапному плану проведения работ.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской области