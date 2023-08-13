Многие продолжают работать даже после выхода на пенсию, однако жалуются на небольшую пенсию. Так что же делать?

Многие продолжают работать даже после выхода на пенсию, однако жалуются на небольшую пенсию. Так что же делать?В настоящее время средний размер пенсии – 19 469 рублей. Это более чем на 1000 рублей больше, чем в июне прошлого года.Помимо этого, в августе накопительная часть пенсии станет больше на 9,83%, а ежемесячная прибавка участников программы софинансирования пенсионных накоплений увеличится на 10%. Перерасчет происходит автоматически, но если пенсионер считает, что его провели неверно, он может обратиться в Социальный фонд России и взять свой подробный расчет с указанием формул, которые использовались при расчете. Если выявится ошибка, можно написать заявление на перерасчет.Однако это все касается только неработающих пенсионеров. Тем, кто продолжает трудиться после выхода на официальный покой, никакой прибавки не планируется. Но есть все-таки официальный способ получить перерасчет и увеличить пенсионные выплаты.Соцвыплаты работающим пенсионерам пересчитывают один раз в начале года. Поэтому, пишет интернет-издание , тем, кто получает и пенсию, и зарплату, можно уволиться, дождаться индексации и устроиться заново.