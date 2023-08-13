Жителей Владимирской области ожидают сильные ливни и новая волна жары. 14 августа во Владимирской...

Жителей Владимирской области ожидают сильные ливни и новая волна жары.14 августа во Владимирской области будет царить циклон. Гидрометцентр предупредил о сильных дождях в 14 регионах России.Весь день будет наблюдаться пасмурная погода. Во Владимире, например, ливни прогнозируются в обеденное время и ближе к вечеру. Воздух прогреется лишь до +22°C. Другим городам Владимирской области может «повезти» меньше — сильные дожди не отступят даже «на время».В целом синоптики прогнозируют пасмурную и облачную погоду с осадками весь день. Ночью (с 14 на 15 августа) также ожидается дождь. Воздух прогреется до +16°C. В отдельных районах обещают грозы.А ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил «РИА Новости», что Центральную Россию снова накроет волной аномальной жары. Правда, продержится она несколько дней.По прогнозам синоптиков - антициклон придёт во Владимирскую область уже 17 августа (со среды на четверг). И температура воздуха вновь прогреется до 30-33°C. Это, кстати, считается выше средней нормы на 10 градусов.Народный прогноз погоды и приметы на 14 августа:«В этот день сильный ветер указывает на снежную зиму», «Перелетные птицы покидают свои гнезда и улетают на юг — наступает время холодных ночей», «Розы перестали цвести – пришли дни холодной росы».Медовый Спас непредсказуем — погода может быть абсолютно любой. Даже поговорка есть: «У первого Спаса всего в запасе!».Фото: pxfuel.com