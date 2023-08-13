Жители сёл и деревень Владимирской области смогут бесплатно сделать флюрографию Жители отдалённых...

Жители сёл и деревень Владимирской области смогут бесплатно сделать флюрографиюЖители отдалённых населённых пунктов области смогут сделать флюрографию бесплатно, без записи и без очередей. Об этом рассказали в региональном Минздраве.Выявить скрыто протекающие заболевания лёгких, в том числе туберкулёза, поможет профилактическое обследование. Его рекомендуют проходить не реже 1-го раза в год, начиная с 15-ти лет.Три мобильных передвижных флюрографа Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи регулярно выезжают в районы Владимирской области. В августе по плану - Собинский, Ковровский, Вязниковский и Меленковский.Расписание выездов можно изучить на сайте областного Минздрава.