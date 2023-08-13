Жители Владимирской области больше не смогут делать УЗИ без направления врача. Верховный суд...

Жители Владимирской области больше не смогут делать УЗИ без направления врача.Верховный суд России принял решение о запрете проведения ультразвукового исследования (УЗИ) без направления врача. Точнее — ещё раз зафиксировал то, что действовало ранее. Уже достаточно давно в государственной поликлинике (да и в частной) без направления специалиста сделать УЗИ невозможно.Подробное разъяснение по данному вопросу можно изучить в деле (акте), опубликованном на официальном сайте Верховного суда России.Что это значит?Если прочитать опубликованный документ, то станет ясно: судом был рассмотрен иск гражданки России, которой было отказано в проведении УЗИ в частной клинике без направления специалиста.Женщина посчитала, что закон о получении «предварительного направления» от специалиста ограничивает ее права. Суд же, в свою очередь, счел доводы истицы несостоятельными.Дело в том, что согласно действующему закону об основах охраны здоровья, только специалист назначает обследование и лечение пациента. И именно лечащий врач предоставляет информацию о состоянии его здоровья.«Ультразвуковые исследования проводятся по назначению лечащего врача, либо фельдшера, акушерки в случае возложения на них отдельных функций лечащего врача, с учетом права пациента на выбор медицинской организации», — говорится в судебном акте.На заметку!Каждые три года у жителя Владимирской области (да и любого гражданина России) есть право пройти диспансеризацию за счет государственного бюджета и получить для этого оплачиваемый выходной на работе. Перечень узкопрофильных специалистов и список анализов (УЗИ в том числе) определяет терапевт. Пенсионеры могут проверять здоровье ежегодно.Таким образом, для большинства жителей Владимирской области ничего не изменилось.Верховный суд ещё раз зафиксировал, что закон об основах охраны здоровья граждан закрепляет их права на получение как бесплатных, так и платных медицинских услуг по желанию, однако при этом должны «соблюдаться порядки оказания медицинской помощи».Фото: pxfuel.com