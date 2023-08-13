В полицию обратились две пенсионерки из Гусь-Хрустального. Они сообщили, что отдали телефонным мошенникам в общей сложности около 300 тысяч рублей, сообщили в УМВД. Легенда старая, но до сих

В полицию обратились две пенсионерки из Гусь-Хрустального. Они сообщили, что отдали телефонным мошенникам в общей сложности около 300 тысяч рублей, сообщили в УМВД. Легенда старая, но до сих пор рабочая. В июле этого года пенсионеркам в разные дни позвонили мошенники, представились сотрудниками правоохранительных органов, и предложили дать им взятку, чтобы “отмазать” родственника от вины в