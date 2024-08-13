Пункт сбора гуманитарной помощи открыли волонтеры Народного фронта. Он располагается в центре города на Большой Московской, 62Б, это между зданием ГТРК и Историческим музеем. Принести туда

Пункт сбора гуманитарной помощи открыли волонтеры Народного фронта. Он располагается в центре города на Большой Московской, 62Б, это между зданием ГТРК и Историческим музеем. Принести туда вещи можно с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00, телефон: 44-74-04. Для удобства волонтеры составили список необходимых предметов: Обувь женская, мужская, детская: кроссовки, шлепки, тапочки. Одежда: футболки, носки,