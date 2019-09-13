В северной части американского штата Нью-Йорк появился необычный отель – его оборудовали в капсуле, построенной для жизни на Марсе.

Капсула, созданная при помощи 3D технологий, была отмечена наградой NASA. Совсем скоро в ней можно переночевать – стоимость номера составит от 175 до 500 долларов за ночь. Первых гостей капсула готова принять в марте.Оригинальная капсула была построена для конкурса NASA. Ее единственное отличие от "отельной" в материалах: капсула для Марса строилась исключительно с использованием волокна из базальта, которым богата Красная планета, в то время как земная капсула создавалась и из других материалов, включая стекловолокно.Большинство материалов, из которых построили капсулу для Земли, биоразлагаемы и пригодны для вторичной переработки.