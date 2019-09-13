На теледебатах Демократической партии США в лидеры выбились три кандидата. Опросы показывают, что Дональд Трамп проиграл бы любому из них, если бы выборы прошли сегодня. Но до голосования еще больше года, и пока демократы упражняются в красноречии и раздают обещания.

На теледебатах Демократической партии США в лидеры выбились три кандидата. Опросы показывают, что Дональд Трамп проиграл бы любому из них, если бы выборы прошли сегодня. Но до голосования еще больше года, и пока демократы упражняются в красноречии и раздают обещания.Для нового раунда дебатов в преимущественно республиканском Хьюстоне демократы выбрали тамошний оплот либерализма. Южный университет Техаса — одно из первых в США высших учебных заведений для чернокожих. Приглашение Хорхе Рамоса с испаноязычного телеканала Univision в компанию к ведущим ABC также должно было засвидетельствовать ставку на меньшинства.В отличие от предыдущих дебатов перед телекамерами только десять претендентов. Они сумели получить пожертвования от 130 тысяч человек и преодолеть 2-процентный уровень популярности в четырех опросах. По их данным, в лидерах среди тех, кто собирается бросить вызов Трампу, по-прежнему держится Джо Байден. Бывший вице-президент впервые делит сцену с основными конкурентами — Берни Сандерсом и Элизабет Уоррен. Сенаторы заключили между собой нечто вроде пакта о ненападении."Я думаю очень важно обсуждать здравоохранение. Сенатор сказала "я за Берни", так вот я — за Барака Обаму", — сказал Джо Байден.Упирая на близость к популярному у избирателей 44-му президенту, Байден надеется стать 46-м. Споры вокруг медстраховки (какая лучше — всеобщая или придуманная Обамой) — это как раз то, что разделяет традиционных демократов вроде все того же Байдена и прогрессивных вроде Сандерса и Уоррен. Разделяет и внешняя политика."Мое отличие от вас в том, что я никогда не верил Джорджу Бушу-младшему или Дику Чейни", — заявил Сандерс, обращаясь к Байдену.Впрочем, самому Сандерсу досталось за отказ открыто критиковать социалистические правительства Кубы и Венесуэлы. Левые взгляды занимающего вторую строчку по популярности у демократов сенатора от Вермонта — удобная цель для республиканцев. Вот и над кампусом, где сошлись кандидаты в кандидаты, нарезал круги самолет с баннером "Социализм убьет экономику Хьюстона. В 2020-м голосуйте за Трампа".Отомстили хозяину Белого дома молниеносно. В этот же вечер Трамп приехал в Балтимор на партийную встречу и там его встретила гигантская надувная крыса с узнаваемыми чертами. Президенту США припомнили недавний спор с конгрессменом из Балтимора о мигрантах, в котором Трамп назвал этот город местом, где царит бардак и полно грызунов.Дебаты Трамп собирался смотреть в записи. Перед отъездом из Белого дома его спросили, кого из потенциальных оппонентов он считает самым опасным."Я думаю они очень разные, — ответил президент США. — У всех свои слабые и свои сильные стороны. Возможно, это будет Элизабет Уоррен или Джо Байден. И, конечно, Берни Сандерс. Там лидируют трое. Я думаю, что именно они будут бороться до конца".Согласно последнему опросу (телеканал ABC опубликовал данные как раз в вечер дебатов), проходи всеобщие выборы сегодня, каждому из троих Трамп бы проиграл. Но, во-первых, до настоящего голосования еще больше года, а, во-вторых, в предыдущий раз те же опросы предсказывали победу Хиллари Клинтон. Реальные американские избиратели все решили иначе.