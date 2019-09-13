Сборная Аргентины по баскетболу стал вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в китайском городе Пекин. В полуфинальной встрече баскетболисты из Южной Америки одержали победу над командой Франции, ранее выбившей из турнира США.

Сборная Аргентины по баскетболу стал вторым финалистом чемпионата мира, который проходит в китайском городе Пекин. В полуфинальной встрече баскетболисты из Южной Америки одержали победу над командой Франции, ранее выбившей из турнира США.Аргентина захватила преимущество с первой же десятиминутки и на протяжении всего матча не позволяла Франции завершить ни одного игрового отрезка в свою пользу. Как итог, латиноамериканские спортсмены выиграли у представителей Европы со счетом 80:66.Самым результативным баскетболистом матча стал аргентинец Луис Скола, в активе которого дабл-дабл из 28 очков и 13 подборов. Среди французов наиболее отличившимися были Франк Нтиликина и Эван Фурнье – у обоих по 16 баллов.Аргентина вышла в финал чемпионата мира, где сыграет с Испанией. Франция же поборется в утешительном матче за третье место с командой Австралии. Оба матча состоятся 15 сентября.