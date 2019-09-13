В ноябре 2019 года в Белоруссии состоятся парламентские выборы. И хотя формально президент страны Александр Лукашенко не имеет к ним никакого отношения, сам он, по собственному признанию, уже стал жертвой незаслуженных нападений.

В ноябре 2019 года в Белоруссии состоятся парламентские выборы. И хотя формально президент страны Александр Лукашенко не имеет к ним никакого отношения, сам он, по собственному признанию, уже стал жертвой незаслуженных нападений.Сам формат предвыборных кампаний подразумевает, что некоторые кандидаты захотят рассказать не только о своих плюсах, но и обратить внимание потенциальных избирателей на минусы своих конкурентов. При этом. отметил Александр Лукашенко, жертвой подобного стечения обстоятельств становится он сам.По его словам, некие силы пользуются моментом для того, чтобы раскритиковать всю систему власти в Белоруссии. "Так и происходит сейчас. Порой бьют незаслуженно, непорядочно, нечестно, прицеливаясь в президента", – цитирует портал TUT.BY Александра Лукашенко.Президент Белоруссии добавил, что к такому положению вещей он готов и призвал свое окружение также не расслабляться. "Хочу, чтобы вы были начеку и знали, что мы не можем позволить расшатать страну. Кому это хочется сделать, вы знаете", – подчеркнул Александр Лукашенко.Материал дополняется.