Его обвиняют в пособничестве в хищении имущества музея в размере более 4 миллионов рублей

Его обвиняют в пособничестве в хищении имущества музея в размере более 4 миллионов рублейОктябрьский районный суд Владимира не удовлетворил ходатайство о продлении домашнего ареста бывшего зама гендиректора Владимиро-Суздальского музея Александра Трушинского.Судья посчитал, что нет оснований для дальнейшего содержания Трушинского под арестом. Все следственные действия провели, свидетелей допросили, доказательства по делу закрепили. Кроме того, во время домашнего ареста подозреваемый вел себя примерно и никакие ограничения не нарушал.Напомним, Александра Трушинского обвиняют в пособничестве в хищении имущества музея в размере более 4 миллионов рублей.