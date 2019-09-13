В Березниках четверо сотрудников предстанут перед судом по делу о взрыве на Азоте. В нарушении требований безопасности обвиняют технолога агрегата, механика и двух начальников смены одного из цехов. В результате ЧП погибли трое рабочих предприятия.

В Березниках четверо сотрудников предстанут перед судом по делу о взрыве на "Азоте". В нарушении требований безопасности обвиняют технолога агрегата, механика и двух начальников смены одного из цехов. В результате ЧП погибли трое рабочих предприятия.Напомним, ЧП произошло 6 мая 2019 года. Как сообщили ГТРК "Пермь" в пресс-службе Следственного комитета по Пермскому краю, обвиняемые, нарушив требования промышленной безопасности дали задание троим рабочим провести ремонт цистерны, высота которой составляла более 11 метров. Работы включали в себя электросварку и резку металла болгаркой.В момент проведения огневых работ произошла детонация. Верхняя крышка емкости находилась в 50 метра эпицентра. В момент взрыва на ней находились рабочие. Трое из них погибли, еще один был госпитализирован с черепно-мозговой травмой.Следствие уже собрало достаточную доказательную базу. Уголовное дело вместе с утвержденным обвинительным заключением передадут на рассмотрение в областной в ближайшее время.