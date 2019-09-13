Глава Роснано Анатолий Чубайс порассуждал об управлении экономикой. Он сравнил данный процесс с вождением автомобиля. Соответствующее заявление государственный деятель сделал на Московском финансовом форуме.

Глава "Роснано" Анатолий Чубайс порассуждал об управлении экономикой. Он сравнил данный процесс с вождением автомобиля. Соответствующее заявление государственный деятель сделал на Московском финансовом форуме.По мнению Чубайса, управление экономикой и государством в чем-то простая вещь. Это как автомобиль, у которого есть две педали — газ и тормоз — нужна как одна, так и другая. Глава "Роснано" считает, что педаль газа можно сравнить с экономикой и вице-премьером, а педаль тормоза — с правоохранительной системой. Чубайс отметил, что и то, и другое — это важнейшие необходимые элементы для управления любой сложной системой. "Я бы сказал так: мы сегодня ухитрились на обе педали нажать так, что кости трещат", — заявил государственный деятель.Анатолий Чубайс рассказал, что в настоящее время в России лучшие за 28 лет бюджетная и денежно-кредитная политики, сообщает ТАСС.При этом глава "Роснано" считает, что нужно что-то делать с рычагом правоохранительной системы. Он предложил изменить целеполагание правоохранительной системы, сделав приоритетной для нее задачу защиты частной собственности.Анатолий Чубайс заявил, что бизнес в России больше не трясет от налоговиков, например, как в 2004-2005 годах. По его словам, "пришли нормальные люди" с нормальным целеполаганием, которые выстроили нормальную систему.Ранее в пятницу, 13 сентября, глава Сбербанка Герман Греф предложил увеличить зарплату полицейских в 3-4 раза, при этом сократив количество сотрудников. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что данная идея заслуживает внимания.