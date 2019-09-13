Госдума отклонила в первом чтении законопроект, который запрещает кредиторам отбирать квартиры у ипотечных должников в случае роста курса валют.

Законопроект, внесенный группой депутатов от "Справедливой России" в 2016 году, касался граждан, берущих ипотечный кредит в иностранной валюте. Документ признает существенным увеличение суммы кредита в рублевом выражении более чем на 25%, передает РИА Новости.Должнику предоставляется право определить сумму платежей в рублях и осуществить ее перерасчет по официальному курсу на дату заключения договора.Разработчики отметили, что закон должен защитить валютных ипотечников, которые рискуют остаться без жилья по независящим от них причинам.Против выступили профильный комитет Госдумы по финансовому рынку и правительство. В думском комитете указали, что оформление кредита в иностранной валюте изначально предполагает наличие рисков изменения курсов валют, а кредитор вправе получить средства, причитающиеся по условиям договора, за счет стоимости залогового имущества.Закон же приведет к нарушению прав кредиторов и повлечет за собой правовое неравенство сторон договора. Кроме того, нормы о пересчете долга по курсу на момент заключения договора противоречат принципам гражданского право.Правительство не поддержало законопроект по схожим причинам и отметило, что перерасчет, который предлагается в документе, может быть оправдан только исключительными обстоятельствами.