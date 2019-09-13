О завершении актерской карьеры объявила звезда мексиканских сериалов Богатые тоже плачут и Дикая Роза актриса Вероника Кастро.

О завершении актерской карьеры объявила звезда мексиканских сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза" актриса Вероника Кастро, передает РИА Новости."Я прощаюсь с тем, что я так любила​​​. Это было моей профессией на протяжении 53 лет, я отдала всю свою жизнь и любовь, спасибо за все", — написала 66-летняя актриса в своем Instagram.Кастро объяснила это решение усталостью от "агрессии и насмешек", добавив, что хочет покоя.Актриса известна по многим телевизионным и театральным постановкам, мировая слава к ней пришла после сериалов "Богатые тоже плачут" и "Дикая Роза".