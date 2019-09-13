Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк.
Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк.
Об обыске в офисе Международного инвестиционного банка,
принадлежащему Порошенко, сообщил "24 канал". Какие конкретно
структуры проводят мероприятия не известно, работающие на месте силовики
отказываются от комментариев и направляют журналистов к следователям.
По словам бывшего сотрудника администрации Виктора Януковича
Андрея Портнова, обыски проходят в рамках дела об отмывании бывшим президентом
преступных доходов. Он напомнил, что после поражения на президентских выборах
Порошенко обналичил 34 миллиона долларов.
"Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия в
период мая-июня этого года 340 килограммов ранее отмытых в офшорах наличных
долларов", – написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".
С обыском в Международный инвестиционный банк
правоохранители явились, когда его владелец был на допросе в Государственном
бюро расследований. Порошенко получал несколько повесток, но упорно их
игнорировал, ссылаясь на занятость в Верховной раде.
Эксперты не исключают, что бывший президент может
отправиться за решетку в ближайшие полгода, вероятно, в январе. С начала
следующего года вступает в силу принятая Верховной радой инициатива об отмене
депутатской неприкосновенности. , против которого возбуждено более 10
уголовных дел, может стать первой жертвой нового закона.