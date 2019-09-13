Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк.

Враги окружили бывшего президента Украины Петра Порошенко со всех сторон. Политик отчаянно отбивается от обвинений в коррупции и узурпации власти, но отвечать ему, по-видимому, придется. в пятницу утром правоохранители неожиданно нагрянули с обыском в принадлежащий экс-президенту банк.Об обыске в офисе Международного инвестиционного банка,принадлежащему Порошенко, сообщил "24 канал". Какие конкретноструктуры проводят мероприятия не известно, работающие на месте силовикиотказываются от комментариев и направляют журналистов к следователям.По словам бывшего сотрудника администрации Виктора ЯнуковичаАндрея Портнова, обыски проходят в рамках дела об отмывании бывшим президентомпреступных доходов. Он напомнил, что после поражения на президентских выборахПорошенко обналичил 34 миллиона долларов."Там сейчас идут обыски по эпизоду снятия впериод мая-июня этого года 340 килограммов ранее отмытых в офшорах наличныхдолларов", – написал Портнов на своей странице в "Фейсбук".С обыском в Международный инвестиционный банкправоохранители явились, когда его владелец был на допросе в Государственномбюро расследований. Порошенко получал несколько повесток, но упорно ихигнорировал, ссылаясь на занятость в Верховной раде.Эксперты не исключают, что бывший президент можетотправиться за решетку в ближайшие полгода, вероятно, в январе. С началаследующего года вступает в силу принятая Верховной радой инициатива об отменедепутатской неприкосновенности. , против которого возбуждено более 10уголовных дел, может стать первой жертвой нового закона.