Власти Таллина утвердили место для будущего памятника писателю Сергею Довлатову.

Памятник установят в саду Канути, где уже увековечена память Федора Достоевского, передает "Интерфакс". Сад расположен рядом с Центром русской культуры. Точное место для памятника в саду определит департамент городского планирования.Ранее сад Канути в качестве места для памятника Довлатову одобрили родственники писателя.Установка памятника Довлатову, который жил и работал в Таллине в 1972-1975 годах, приурочена к 80-летию писателя – оно будет отмечаться 3 сентября 2021 года.В Таллине на доме, где жил Довлатов, уже установлены мемориальные доски. В 2014 году имя писателя получила улица в Нью-Йорке, а в 2016-м памятник ему открыли в Петербурге.