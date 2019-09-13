Движение на участке трассы А107 в Подмосковье полностью восстановлено после обрушения пешеходного моста.

Дорожные рабочие восстановили движение на трассе А-107 в Подмосковье возле деревни Селятино. Они убрали с шоссе рухнувший пролет пешеходного моста. Автомобили снова едут в обоих направлениях, передает телеканал "Россия 24".Как сообщалось, конструкция упала на Московское малое кольцо, его еще называют "первой бетонкой" в ночь на пятницу, в районе 01:00. Опору моста, еще не введенного в эксплуатацию, задел тягач с цистерной. Пролет полностью перекрыл трассу, на дороге образовалась огромная пробка. Пострадавших нет. На ликвидацию последствий аварии ушло несколько часов.