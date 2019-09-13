Обсуждение предстоящей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского заставило многих экспертов усмотреть в украинском лидере политика, готового к конструктивному диалогу и поиску совместных решений. Однако бывший шоумен выступил с заявлением, которое доказало, что от продолжения агрессивной линии поведения, выбранной еще его предшественником Петром Порошенко, полностью отказаться он не готов.

Обсуждение предстоящей встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского заставило многих экспертов усмотреть в украинском лидере политика, готового к конструктивному диалогу и поиску совместных решений. Однако бывший шоумен выступил с заявлением, которое доказало, что от продолжения агрессивной линии поведения, выбранной еще его предшественником Петром Порошенко, полностью отказаться он не готов.Для многих западных политиков встреча Путина и Зеленского, на которой будет обсуждаться мирное решение кризиса в Донбассе, стала поводом для того, чтобы начать обсуждение отмены антироссийских санкций. Однако президент Украины выступил с неожиданно скандальным заявлением во время форума "Ялтинская европейская стратегия" в Киеве."Кое-кто на Западе говорит о снятии санкций, так как теряет деньги. А мы теряем людей. Пока не будет мира, должны сохраняться санкции", – цитирует Владимира Зеленского.Материал дополняется.