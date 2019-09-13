На юге Подмосковья во время ремонта рабочие повредили газовую трубу во дворе жилого дома, на место пришлось выезжать нескольким пожарным расчетам, поскольку голубое топливо моментально вспыхнуло. Очевидцы сняли на видео огненный факел.

На юге Подмосковья во время ремонта рабочие повредили газовую трубу во дворе жилого дома, на место пришлось выезжать нескольким пожарным расчетам, поскольку "голубое топливо" моментально вспыхнуло. Очевидцы сняли на видео огненный факел.ЧП произошло в пятницу, 13 сентября, на улице Андропова в Ступине, когда рабочие добрались до залегающий на глубине полутора метров 219-миллиметровой трубы. Вспыхнуло пламя, высота огненного столба достигла двух метров.Пожарным пришлось заливать пеной расположенные поблизости дома и припаркованные машины, чтобы предотвратить распространение огня, пока экстренные службы перекрывали газ.В настоящее время пламя погасло, рабочие устраняют брешь в трубе.