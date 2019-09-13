Подготовке к выборам в нижнюю палату парламента 2021 года будет посвящен предстоящий съезд Единой России. Также партийцы обсудят итоги единого дня голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Подготовке к выборам в нижнюю палату парламента 2021 года будет посвящен предстоящий съезд "Единой России". Также партийцы обсудят итоги единого дня голосования. Об этом сообщил секретарь генсовета "ЕР" Андрей Турчак."Предваряя обсуждение планов на оставшуюся часть 2019 года,хотел бы отметить, что мы планируем проводить Съезд, который будетисключительно электоральным", – сказал он на заседании президиумагенсовета "Единой России".По словам Турчака, единороссы оценят прошедшие выборы,обновят партийные институты и фактически дадут старт избирательной кампании2021 года. В следующем году "Единую Россию" ожидает не менеенапряженная работа, чем в текущем, подчеркнул он.Турчак напомнил, что в 2020 году в стране пройдут 74 кампанийв 48 регионах. Будут избираться 14 губернаторов, 11 законодательных собраний,24 городские думы, также пройдут 24 массовые кампании по выборам в органыместного самоуправления, а также одни довыборы депутатов Госдумы. По охвату иколичеству замещаемых мандатов электоральный цикл будет напряженным, отметилсекретарь генсовета "ЕР"."Мы с вами не должны почивать на лаврах, и результат,который мы получили на этих выборах, – не самоцель. Это, прежде всего,возможность реализовывать планы и наказы, которые собирали наши кандидаты", -резюмировал Турчак.Напомним, 8 сентября в России прошел единый деньголосования. В 19 регионах проходили выборы глав субъектов, в 13 – депутатоврегиональных заксобраний, прошли 22 кампании по выбору депутатов гордум.По итогам дня голосования "Единая Россия"сохранила статус лидирующей политической силы страны, подчеркнулпремьер-министр, председатель партии Дмитрий Медведев.