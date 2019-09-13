И это не потому, что им уже не хватает Евро, а скорее наоборот, для того, чтобы защитить Евро.

И это не потому, что им уже не хватает Евро, а скорее наоборот, для того, чтобы защитить Евро от вытеснения с международного рынка.Тревожный сигнал пришёл из Франции. Министр финансов страны Брюно Ле Мэр, обратился к своим коллегам по ЕС с предложением на европейском уровне запретить использование криптовалюты “Libra”, которую готовит к выпуску Facebook.Ле Мэр аргументирует своё предложение не иначе как заботой о финансовом суверенитете Евросоюза.При этом он предлагает европейцам самим создать и эмитировать собственную цифровую валюту для ускорения трансграничных платежей.“Мы должны изучать наилучшие способы снижения стоимости и повышения скорости международных транзакций, как внутри ЕС, так и за его пределами”, — заявил Ле Мэр на неформальной встрече министров финансов ЕС в Хельсинки.Но сдаётся, что “скорость транзакций” — это последнее, что заботит министров ЕС в сложившихся обстоятельствах.“Речь идет о безопасности потребителей, стабильности европейских финансов и суверенитете государств ЕС", — заявил Ле Мэр. И вот это уже ближе к истине.Угрозу своему суверенитету почувствовали не только в Европе, но и в США. Недаром идея Facebook о собственной криптовалюте больше всего встревожила Федеральную резервную систему, как главного эмитента долларов.Libra претендует на статус, которого так и не смог достичь король криптовалютного рынка — “биткоин”. Он так и не стал “валютой” в полном смысле слова.Биткоин по своей сути остаётся товаром, а не деньгами. Libra же по задумке создателей должна стать независимым ни от одного государства международным денежным средством.Но это не значит, что она будет независимой в принципе. Управлять ею уже собрался целый клуб международных корпораций, таких как Visa, Mastercard, PayPal и Uber. Они уже создают для этого отдельный консорциум.Иначе говоря, международные корпорации, обслуживающие международные же платежи между странами и гражданами разных государств намерены создать надгосударственное образование с собственной денежной единицей.Причём эта денежная единица не только, как обещают, будет привязана к корзине существующих мировых валют, но и должна заменить их в международных переводах (к чему в идеале стремятся её создатели).Так что французский министр не зря обратился к коллегам с предложением создать собственную криптовалюту. Фактически, он уверен, что инструмент такой рано или поздно появится, но вот кто будет его контролировать — это и есть сегодня главный вопрос.По замыслу Брюно Ле Мэра, этим должны заниматься официальные государственные структуры Евросоюза.По идее создателей криптовалюты Libra — таким регулятором и бенефициаром вполне могла бы быть соцсеть Facebook и примкнувшая к ней “корпорация монстров” — ключевых игроков рынка международных платежей и переводов.