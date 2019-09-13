Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента в районе деревни Селятино.

Трасса А-107 в Подмосковье оказалась перекрыта из-за рухнувшего на проезжую часть пешеходного моста. Очевидцы сняли на видео последствия инцидента в районе деревни Селятино.Кадры с места свидетельствуют о том, что обрушение произошло после того, как в мост врезался тягач с цистерной. По данным ГИБДД, в результате инцидента никто не пострадал, но движение в обе стороны перекрыто, образовалась гигантская пробка.О причинах ДТП, которое произошло около часа ночи, ничего не сообщается.