На Первом канале анонсировали новое шоу с участием теледивы.
Ксения Собчак будет вести развлекательную программу.
На Первом канале анонсировали новое шоу с участием теледивы.
Ксения Собчак будет вести развлекательную программу.
В на официальном сайте канала появился анонс проекта
теледивы. В кадре Ксения Собчак принимает ванну в одиночестве. Вокруг горят свечи, а за
панорамными окнами открывается роскошный вид на ночную Москву. Звезда говорит по телефону с неким мужчиной.
"Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение,
от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – говорит Ксения
Собчак собеседнику.
Судя по всему, авторы ролика сделали отсылку к Андрею Малахову.
На канале "Россия 1", который конкурирует с Первым, шоумен ведет
развлекательное шоу "Привет, Андрей", оно выходит по субботам.
Видимо, лавры Малахова не дают покоя Собчак. Возможно, она
решила стать ему конкурентом.
О том, что теледиве готовят местечко на Первом канале,
говорят уже давно. Ходили слухи, что Ксения Собчак станет ведущей лейт найт шоу:
как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране и
беседами с гостями. Поговаривают, что проект Собчак будет выходить в прайм-тайм.
"Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-то
конкретике говорить рано", – цитировал Ксению Собчак Телеграм-канал "Mash".
Между тем, анонимный источник рассказал Телеграм-каналу "База", что знаменитость займет место Дмитрия Борисова – станет ведущей ток-шоу "Пусть говорят". "Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы", – говорит неназванный инсайдер.
Интересно, что анонс нового шоу вышел аккурат
накануне ее свадьбы с Константином Богомоловым. Умеет теледива совмещать
приятное с полезным.
Сегодня, 13 сентября, телеведущая и режиссер сочетались
браком в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невеста
прибыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть не
разлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли . Ожидается,
что знаменитости будут праздновать свадьбу в музее Москвы.