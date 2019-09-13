На Первом канале анонсировали новое шоу с участием теледивы. Ксения Собчак будет вести развлекательную программу.

На Первом канале анонсировали новое шоу с участием теледивы.Ксения Собчак будет вести развлекательную программу.В на официальном сайте канала появился анонс проектателедивы. В кадре Ксения Собчак принимает ванну в одиночестве. Вокруг горят свечи, а запанорамными окнами открывается роскошный вид на ночную Москву. Звезда говорит по телефону с неким мужчиной."Привет, Андрей! Представляешь, он мне сделал предложение,от которого невозможно отказаться. Оно изменит всю мою жизнь", – говорит КсенияСобчак собеседнику.Судя по всему, авторы ролика сделали отсылку к Андрею Малахову.На канале "Россия 1", который конкурирует с Первым, шоумен ведетразвлекательное шоу "Привет, Андрей", оно выходит по субботам.Видимо, лавры Малахова не дают покоя Собчак. Возможно, онарешила стать ему конкурентом.О том, что теледиве готовят местечко на Первом канале,говорят уже давно. Ходили слухи, что Ксения Собчак станет ведущей лейт найт шоу:как "Вечерний Ургант", но с обзором интересных событий в стране ибеседами с гостями. Поговаривают, что проект Собчак будет выходить в прайм-тайм."Да, я веду переговоры с Первым, но пока о какой-токонкретике говорить рано", – цитировал Ксению Собчак Телеграм-канал "Mash".Между тем, анонимный источник рассказал Телеграм-каналу "База", что знаменитость займет место Дмитрия Борисова – станет ведущей ток-шоу "Пусть говорят". "Это награда за правильное и активное участие в политической жизни страны в последние годы", – говорит неназванный инсайдер.Интересно, что анонс нового шоу вышел аккуратнакануне ее свадьбы с Константином Богомоловым. Умеет теледива совмещатьприятное с полезным.Сегодня, 13 сентября, телеведущая и режиссер сочеталисьбраком в Грибоедовском Дворце бракосочетания. На мероприятие жених и невестаприбыли в черном катафалке, на котором красовалась надпись "Пока смерть неразлучит нас". Из окна автомобиля торчали туфли . Ожидается,что знаменитости будут праздновать свадьбу в музее Москвы.