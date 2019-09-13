Правительство РФ проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей.

Правительство РФ проиндексирует в 2020 году материнский капитал на 3,8%, увеличив выплату до 466 тыс. 617 рублей.Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировала вице-премьер Татьяна Голикова, выступая на заседании трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений при правительстве России.По ее словам, в 2020 году размер материнского капитала увеличится на 3,8% и составит 466617 рублей.Чиновница подчеркнула, что на общее финансирование программы материнского капитала, в том числе на индексацию с 1 января 2020 года в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено около 325 миллиардов рублей.Сейчас в России размер материального капитала составляет 453 тысяч рублей. Правительство планирует, что маткапитал будет получать один миллион россиян.Госпрограмма поддержки семей с детьми за счет материнского капитала действует в РФ с 2007 года. Ежегодно материнский капитал индексировался с учетом инфляции. С декабря 2016 года был принят закон, приостанавливающий индексацию до 1 января 2020 года.