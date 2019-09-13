12 сентября прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) Стратегическая сессия — Арктика 2035 с участием заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова и губернатора Архангельской области Игоря Орлова.

12 сентября 2019 года в Научной библиотеке Северного (Арктического) федерального университета в Архангельске прошло выездное заседание дискуссионного клуба Проектного офиса развития Арктики (ПОРА) "Стратегическая сессия — Арктика 2035" с участием заместителя министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Крутикова и губернатора Игоря Орлова.На мероприятии представители администрации региона, а также общественных организаций и бизнеса обсудили Стратегию развития Арктической зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности до 2035 года, которую в настоящее время разрабатывает Минвостокразвития России. Стратегическая сессия продолжила серию мероприятий, которые стартовали в Мурманске и пройдут осенью во всех регионах АЗРФ.Участники также познакомились с интерактивной цифровой платформой www.arctic2035.ru, разработанной ПОРА. С ее помощью любой житель страны может отправить свои предложения для включения в Стратегию развития Арктики.Заместитель министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков, принявший участие при помощи видеоконференцсвязи, отметил, что такие мероприятия проводятся вместе с экспертами ПОРА в каждом арктическом регионе."Впервые в документе, который будет определять стратегию развития российской Арктики, у каждого региона появится свой раздел, который должен определить ключевые цели развития территории, вклад территории в достижение общих целей, зафиксировать механизмы", — сказал он.Крутиков напомнил, что президентом Владимиром Путиным поставлены две важнейшие цели развития российской Арктики — повышение качества жизни людей как минимум до среднероссийского уровня и ускорение экономического развития."Мы глубоко понимаем свою меру ответственности и миссию региона в деле освоения Арктической зоны Российской Федерации, наследие великой истории, которая связана с Архангельской губернией, поморским краем, поэтому мы с удовольствием приняли приглашение поучаствовать в этом мероприятии. Уверен, что те стратегические документы, задачи и принципы, которыми сегодня руководствуется Архангельская область, станут хорошим подспорьем в создании Стратегии развития АЗ РФ. Я очень высоко оцениваю то, что появилась возможность вынести идеи на подобную площадку. Мы настроены очень предметно и глубоко работать по задачам, стоящим в Арктике, тем более что для нас это не просто работа, это наша жизнь", — сказал губернатор Архангельской области Игорь Орлов. Нельзя решать вопросы развития Арктики исключительно из центра, уверен глава региона.Ректор САФУ Елена Кудряшова сказала, что к разработке и реализации Стратегии АЗРФ нужно привлечь Национальный арктический научно-образовательный консорциум, созданный по инициативе САФУ в 2016 году. Сейчас он объединяет 35 организаций, включая университеты, научные организации и предприятия, ведущие деятельность в АЗРФ. Отдельный раздел Стратегии необходимо посвятить развитию кадрового потенциала."В процесс формирования Стратегии развития Арктики обязательно нужно вовлекать молодежь, им здесь жить и работать, им воплощать в жизнь задуманные проекты", — считает Кудряшова.В ходе дискуссии представители власти, общественности и бизнеса наметили целый ряд проблемных вопросов, которые должна решить стратегия "Арктика 2035". Сквозными мотивами выступлений оказались неконкурентоспособность товаров и услуг из-за высокой "северной" себестоимости, недостаток инвестиций и излишняя зарегулированность многих сфер. По словам модератора дискуссии, генерального директора ПОРА Бориса Тарасова, общение получилось продуктивным и содержательным, таким же, как и во время первого заседания 28 августа 2019 года в Мурманске.Он отметил, что по многим вопросам позиции экспертов в разных арктических регионах совпадают, а по некоторым расходятся. Например, при обсуждении вопросов поддержки малого и среднего бизнеса высказывались диаметрально противоположные взгляды на то, какие механизмы должны преобладать в развитии Арктики: рыночные или нерыночные."По итогам дискуссии можно резюмировать, что новая эпоха развития Арктики должна вывести Архангельскую область на более высокий уровень устойчивого развития", — сказал Борис Тарасов.