Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о якобы американском шпионе Олеге Смоленкове. По его словам, ему нечего добавить к тому, что ранее сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, поскольку реакция Кремля уже озвучена.

Помощник президента России Юрий Ушаков прокомментировал информацию о якобы американском шпионе Олеге Смоленкове.По его словам, ему нечего добавить к тому, что ранее сказал пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, поскольку реакция Кремля уже озвучена.Ранее при подаче телеканала CNN появилась информация, согласно которой спецслужбы США в рамках секретной операции, проведенной в 2017 году, вывезли из России своего информатора. Данные были предоставлены источником в американской администрации. Телеканал сообщил, что информатор был приближен к российским властям и занимал высокопоставленную должность. Американский шпион якобы работал под прикрытием внутри российского руководства. Президент США Дональд Трамп, в свою очередь, сообщил, что ничего не знает об этом.Затем стало известно, что речь идет об Олеге Смоленкове, который работал в посольстве России в США, а также в аппарате правительства России.Дмитрий Песков прокомментировал данную ситуацию. По его словам, в Кремле не знают, действительно ли Смоленков является иностранным шпионом. При этом пресс-секретарь подтвердил, что "информатор" действительно работал в администрации президента, но был уволен, а должность Смоленкова не предусматривала контактов с российским лидером.Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила Интерпол о возможном нахождении на территории США бывшего сотрудника администрации Кремля.Также ранее появился снимок Олега Смоленкова, который якобы является американским шпионом.