Российские силы ПВО заметили 27 разведывательных аппаратов рядом с российским воздушным пространством за минувшую неделю. 17 раз дежурным истребителям приходилось отгонять шпионов от границы.

Российские силы ПВО заметили 27 разведывательных аппаратов рядом с российским воздушным пространством за минувшую неделю. 17 раз дежурным истребителям приходилось отгонять шпионов от границы, сообщает газета "Красная звезда".В частности, 12 сентября британский разведывательный самолет Sentinel R1 заметили на западе страны. Он около часа летал вдоль границ Ленинградской и Псковской областей на высоте 13 километров. Другое судно Королевских военно-воздушных сил, самолет радиоэлектронной разведки RC-135W Rivet Joint, объявился рядом с Калининградской областью.Нарушения российской государственной границы не допущено, уточняют военные.