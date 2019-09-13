13 сентября состоялось торжественное бракосочетание ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Это событие по праву можно назвать одним из самых знаковых в текущем году.

13 сентября состоялось торжественное бракосочетание ведущей Ксении Собчак и режиссера Константина Богомолова. Это событие по праву можно назвать одним из самых знаковых в текущем году.С первых секунд всех ошарашило появление молодоженов. Оно оказалось очень ярким и запоминающимся. Влюбленные решили отказаться от банального лимузина в пользу похоронного автомобиля, обитого красной тканью и с прилепленными сверху на крыше двумя золотыми кольцами. На крыле машине виднелась надпись: "Пока смерть не разлучит нас".Ксения и Константин заключили брак в Грибоедовском загсе Москвы. Для росписи журналистка выбрала полупрозрачное белое платье ​Christos Costarellos. Ее новоиспеченный муж, в свою очередь, предпочел классическому свадебному наряду жениха пеструю рубашку с цветочным принтом.Влюбленные решили одним выстрелом убить двух зайцев. Сначала они расписались, а потом поехали венчаться в храм Вознесения Господня у Никитских ворот. На церемонию удалось попасть только самым близким для молодой семьи людям. Ксения сменила свой откровенный наряд на скромное, полностью закрытое платье и длинную фату.Лишь после этого они поехали праздновать и встречать гостей. Местом для масштабного торжества выбрали Музей Москвы. Приглашенных было около 300 человек. Среди них оказались такие знаменитости как Федор Бондарчук, Аркадий Новиков, Яна Рудковская и Владимир Познер, который, кстати, прибыл одним из первых.Появившийся Филипп Киркоров заявил, что подарит молодоженам песню. "Это главное событие года. Я рад за Ксению", – признался поп-король.