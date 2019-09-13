В Москве 14 и 15 сентября с 12:00 до 22:00 на Бульварном кольце пройдет фестиваль циркового искусства, посвященный столетию отечественного государственного цирка.

В Москве 14 и 15 сентября с 12:00 до 22:00 на Бульварном кольце пройдет фестиваль циркового искусства, посвященный столетию отечественного государственного цирка.Об этом общественность проинформировали организаторы фестиваля – государственная компания "Росгорцирк".Москвичей и гостей столицы ждет обширная программа – на каждом из бульваров города будет представлен один из видов циркового искусства.Всё Бульварное кольцо превратится в грандиозную цирковую арену, на которой будут представлены и клоуны как неотъемлемая часть традиционного цирка, так и самые современные технологии циркового искусства, переносящие зрителей в будущее. За происходящем можно будет наблюдать с помощью больших экранов, трансляция также будет осуществляться в социальных сетях и на YouTube.14 сентября зрители увидят "Большой цирковой марафон", в котором организаторами предусмотрен парад клоунов по Бульварному кольцу. Марафон начнётся с торжественного выхода труппы Московского цирка Никулина на Цветном бульваре.На Тверском бульваре выступит цирк "Эволюция". Свое мастерство покажут артисты, работавшие с такими знаменитыми цирками, как "Ронкалли" и "Кроне" (Германия), "д’Ивер Буглион" (Франция), "Дю Солей" (Канада), "Кни" (Швейцария) и "Мойра Орфей" (Италия).Также на фестивале пройдут мастер-классы по цирковому искусству и тематические уроки для детей. А на интерактивных площадках маленьким посетителям покажут фокусы.Свои работы представят современные художники. Центральной станет инсталляция Андрея Бартенева, посвященная цирку будущего и его влиянию на повседневность.Во второй день, 15 сентября, основной акцент будет сделан на уникальности цирковых номеров в представлении российских артистов цирка.В этот день будет представлено 10 номеров – претендентов для установления рекорда с последующим занесением в Книгу рекордов России. Здесь можно будет увидеть и самый длинный в истории цирковых представлений переход по канату, и непрекращающееся в течение 5 часов жонглирование, самый массовый перфоманс мимов, и многое другое. Для каждого жанра циркового искусства будет объявлен свой рекорд.Среди выступающих: знаменитая семья Токарскиx из Иркутской области, рекордсменка по стрельбе из лука ногами, юная Анна Белыш из Омска, артисты цирка "Дю солей" – "Гуттаперчевые девочки" из Бурятии, 10-летний акробат Богдан Копейкин из Приморского края, известный артист из Азербайджана Узеир Новрузов, а также изобретатель уникальных мини-велосипедов из Краснодарского края Сергей Дашевский и другие.