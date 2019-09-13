В Московской области прошел чемпионат по служебному биатлону среди сотрудников столичной полиции, где более 70 полицейских соревновались в меткости и скорости...

В Московской области прошел чемпионат по служебному биатлону среди сотрудников столичной полиции, где более 70 полицейских соревновались в меткости и скорости.В течение нескольких дней 60 мужчин и 13 девушек боролись за первенство в составе 12 команд. Все участники продемонстрировали высокий уровень физической подготовки.«Служебный биатлон развивает необходимые качества сотрудников полиции, которые несут службу по охране общественного порядка. Сотрудник должен уверенно владеть табельным оружием и быть хорошо физически подготовлен», – отметил заместитель начальника УПП УРСЛ ГУ МВД России по г. Москве – начальник 3 отдела полковник внутренней службы Евгений Степанченко.В рамках соревнований сотрудникам предстояло пробежать кросс по пересеченной местности со стрельбой из пистолета Макарова. Для всех задания были идентичными, только женщинам предстояло преодолеть дистанцию в 1,5 км, а мужчинам – 3 км, завершающим этапом стала комбинированная эстафета.В результате чемпионата были определены следующие финалисты:Среди женщин на дистанции 1,5 км:1 место – Екатерина Скрипникова (УВД по ЮВАО);2 место – Ольга Яшина (УООП);3 место – Александра Татаринская (УГИБДД).Среди мужчин на дистанции 3 км в возрастной группе старше 40 лет:1 место – Виталий Лепихов (ЮАО);2 место – Сергей Беляков (УООП);3 место – Юрий Усачев (УООП).Среди мужчин на дистанции 3 км в возрастной группе старше 35-39 лет:1 место – Георгий Зуев (УООП);2 место – Алексей Тихонин (УВД по САО);3 место – Сергей Иванов (УООП).Среди мужчин на дистанции 3 км в возрастной группе до 35 лет:1 место – Константин Лобов (УВД по ЦАО);2 место – Александр Спиридонов (УВД по ЮАО);3 место – Иван Коняев (УВД по ЮАО).В легкоатлетической комбинированной эстафете 4 по 1,5 км:1 место – УООП;2 место – УВД по ЮАО;3 место – УВД по ЗАО,В общекомандном зачете чемпионата:1 место заняла команда – УООП;2 место заняла команда – УВД по ЮАО;3 место заняла команда – УВД по ЗАО.Победители и призеры чемпионата были награждены грамотами, медалями, кубками и ценными подарками.Пресс-служба ГУ МВД России по г. Москве