Певец Стас Костюшкин ушел от жены, когда узнал о ее изменах.
Артист рассказал об этом в эфире программы Судьба человека на телеканале Россия
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Певец Стас Костюшкин ушел от жены, когда узнал о ее изменах.
Артист рассказал об этом в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия
1".
С первой супругой – Марианной – певец познакомился, будучи
совсем юным. Стасу Костюшкину в ту пору было 16, а его возлюбленной – 13 лет.
Артист говорит, что честно ждал три года, однако девушка дала ему отворот-поворот и ушла к другому.
Спустя несколько лет
они снова встретились. Правда, Марианна к тому моменту была замужем. Ради Костюшкина
она решила уйти от супруга. Развод был непростым – муж девушки выпрыгнул из
окна и сломал ноги.
Со временем все наладилось. Стас и Марианна сняли квартиру и
стали жить вместе. К сожалению, этот союз просуществовал недолго.
Костюшкин пожаловался ведущему шоу Борису Корчевникову, как однажды, возвращаясь
с гастролей, он узнал, что возлюбленная ему изменяет. Об этом рассказали соседи.
Целый год артист пытался наладить отношения с избранницей,
все ей простил. Но помня совет мамы: "никогда не унижайся перед
женщиной", однажды проснулся и понял, что надо собирать чемоданы.
Спустя время Стас Костюшкин встретил другую девушку – Ольгу.
С новой зазнобой вокалист познакомился на кастинге танцовщиц для группы
"Чай вдвоем". В сегодняшнем выпуске программы артист признался, что не планировал жениться: эти отношения были бегством от первого
брака. Однако, когда Ольга забеременела, Стас повел ее в ЗАГС. У знаменитости
родился сын Мартин.
Этот брак звезды тоже продлился недолго. Стас Костюшкин
влюбился в другую девушку – Юлию. В студии ток-шоу артист поведал,
что два года жил на две семьи.
Стас и Юля вместе уже 15 лет. В этом браке родилось два сына
– Богдан и Мирон. Супругам пришлось пройти через настоящее испытание – потерю нерожденного
сына. Об этом чета вспоминает с болью.