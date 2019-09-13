Певец Стас Костюшкин ушел от жены, когда узнал о ее изменах. Артист рассказал об этом в эфире программы Судьба человека на телеканале Россия 1.

Певец Стас Костюшкин ушел от жены, когда узнал о ее изменах.Артист рассказал об этом в эфире программы "Судьба человека" на телеканале "Россия1".С первой супругой – Марианной – певец познакомился, будучисовсем юным. Стасу Костюшкину в ту пору было 16, а его возлюбленной – 13 лет.Артист говорит, что честно ждал три года, однако девушка дала ему отворот-поворот и ушла к другому.Спустя несколько летони снова встретились. Правда, Марианна к тому моменту была замужем. Ради Костюшкинаона решила уйти от супруга. Развод был непростым – муж девушки выпрыгнул изокна и сломал ноги.Со временем все наладилось. Стас и Марианна сняли квартиру истали жить вместе. К сожалению, этот союз просуществовал недолго.Костюшкин пожаловался ведущему шоу Борису Корчевникову, как однажды, возвращаясьс гастролей, он узнал, что возлюбленная ему изменяет. Об этом рассказали соседи.Целый год артист пытался наладить отношения с избранницей,все ей простил. Но помня совет мамы: "никогда не унижайся передженщиной", однажды проснулся и понял, что надо собирать чемоданы.Спустя время Стас Костюшкин встретил другую девушку – Ольгу.С новой зазнобой вокалист познакомился на кастинге танцовщиц для группы"Чай вдвоем". В сегодняшнем выпуске программы артист признался, что не планировал жениться: эти отношения были бегством от первогобрака. Однако, когда Ольга забеременела, Стас повел ее в ЗАГС. У знаменитостиродился сын Мартин.Этот брак звезды тоже продлился недолго. Стас Костюшкинвлюбился в другую девушку – Юлию. В студии ток-шоу артист поведал,что два года жил на две семьи.Стас и Юля вместе уже 15 лет. В этом браке родилось два сына– Богдан и Мирон. Супругам пришлось пройти через настоящее испытание – потерю нерожденногосына. Об этом чета вспоминает с болью.