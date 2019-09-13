Представители российского боксера Сергея Ковалева пришли к соглашению с коллегами из штаба мексиканца Сауля Альвареса о проведении очного боя спортсменов. Поединок между ними должен состояться второго ноября в США. Ковалев приступит к подготовке 15 сентября.

Представители российского боксера Сергея Ковалева пришли к соглашению с коллегами из штаба мексиканца Сауля Альвареса о проведении очного боя спортсменов. Поединок между ними должен состояться второго ноября в США. Ковалев приступит к подготовке 15 сентября."Команды договорились о проведении боя второго ноября в США, — приводит слова своего источника ТАСС. – В ближайшее время о поединке должно быть объявлено официально".Напомним, что в предыдущем бое за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Ковалев встречался с британцем Энтони Ярдом в августе нынешнего года и тогда выиграл поединок, нокаутировав своего оппонента.