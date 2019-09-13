Накануне исполнительница русского шансона Любовь Успенская опубликовала в Сети новый снимок. Пользователи Сети не упустили возможности высказать свои замечания.

Накануне исполнительница русского шансона Любовь Успенская опубликовала в Сети новый снимок. Пользователи Сети не упустили возможности высказать свои замечания.На фото певица сидит в позе по-турецки в весьма экстравагантном наряде. Руки и ноги у нее скрещены.На ней стильный купальник цвета хаки, отделанный кружевом. Дополнили образ солнцезащитные очки и бейсболка."Мой друг, который со мной всегда и везде @frenkyjunior9626 ❤ Конечно же он и сейчас со мной рядом😇 Кстати, завтра мы уже встретимся с вами на концерте в #Майами, друзья 🤗 Хотите небольшой прямой эфир с концерта?) (здесь орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – подписала пост знаменитость.Армия подписчиков разбилась на два лагеря. Первые стали активно разносить 63-летнюю Успенскую за ее внешний вид."Такой вид отталкивает. Хорошая певица, но зачем оголяться. Это мовэ тон", "Не знает, что еще показать, разве это красота? Достойная женщина никогда не будет выкладывать такие фото!", "Этот имидж не ваш! Пошло, и такой аристократке не к лицу!", "Стыдно!", – не успокаивались злопыхатели."С возрастом мозги сохнут, и начинаешь слабо соображать, деменция!", – брызнул ядом критик.К счастью, верных поклонников у Любови оказалось больше, чем критиков. Они отметили, что она совершенно не выгглядит на свой возраст и еще даст фору юным девчушкам. "Похорошела! Просто прелесть!", "Красивая, успешная, талантливая!", "Вы выглядите просто сногсшибательно!", "Ну, как можно иметь такое тело? Не 16 ведь. Шикарная!", "Вы выглядите моложе многих молодых девушек", – поддерживали звезду восторженные фанаты.