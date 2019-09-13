Телеведущая Елена Малышева порекомендовала обратиться к психологу или психиатру девушке, желающей сменить пол.

Телеведущая Елена Малышева порекомендовала обратиться к психологу или психиатру девушке, желающей сменить пол.Подросток 15-ти лет пришла на телепередачу "Жить здорово" вместе с мамой. Когда у нее появилась возможность поговорить с ведущей, девушка рассказала, что чувствует себя не комфортно в своем теле и хочет стать мужчиной.В свою очередь Малышева посоветовала ей обратиться за помощью к специалистам и рассказала, что лично она против таких операций. Телеведущая считает, что проблема девушки не в физическом теле, а "в голове". Отметим, что мама девушки также была против смены пола.Теле-медик отметила, что помимо социального неприятия, мировая педиатрическая общественность также не одобряет подобные процедуры. Тем более на тех, кто еще не достиг совершеннолетнего возраста. Елена порекомендовала подростку подождать до 18 лет со своим решением и все хорошо обдумать, издание Teleprogramma.pro.Врач отметила, что по статистическим данным многие трансгендеры испытывают дискомфорт во время гормональной терапии. Смена превалирующих гормонов всегда означает для организма сильный стресс.В студии программы "Жить здорово" также появилась актриса Татьяна Абрамова, известная тем, что частенько на сцене перевоплощается в мужчин. Артистка заметила, что девушке не стоит менять пол, но и высказала мнение, что проблема здесь не совсем в психологии.