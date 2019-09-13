В будущем может быть и уменьшение трудовой недели, - пояснил премьер России Дмитрий Медведев. Он намерен провести серию совещаний для подготовки изменений в законы о труде, которые приблизят введение четырехдневной рабочей недели. Впрочем, на встрече с главой правительства председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил вести счет не дням в неделю, а рабочим часам.

"В будущем может быть и уменьшение трудовой недели", — пояснил премьер России Дмитрий Медведев. Он намерен провести серию совещаний для подготовки изменений в законы о труде, которые приблизят введение четырехдневной рабочей недели. Впрочем, на встрече с главой правительства председатель Федерации независимых профсоюзов Михаил Шмаков предложил вести счет не дням в неделю, а рабочим часам.Как это будет реализовано, отметил Медведев, зависит от конкретной ситуации в экономике и на отдельных видах производств. Но премьер подчеркнул, что ввести все инновации в законодательство необходимо. Речь идет о совершенствовании трудового законодательства, цитирует Дмитрия Медведева ТАСС.При этом Дмитрий Медведев разъяснил, что речь идет не просто о переходе на четырехдневную рабочую неделю, а о создании более гибкой рамки трудового законодательства. Она будет учитывать как многие пожелания работников, так и позицию работодателя."Мы живем не для того, чтобы работать, а работаем для того, чтобы хорошо жить", — подержал эту идею председатель ФНПР Михаил Шмаков.При этом профсоюзы и правительство договорились создать трехстороннюю комиссию, которая будет рассматривать все вопросы."Это нельзя сделать щелчком. Это, действительно, займет какое-то время", — согласился Михаил Шмаков.