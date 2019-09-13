Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает второе место после короткой программы турнира категории Челленджер Autumn Classic Intarnational по фигурному катанию. Соревнование проходит в канадском Оквилле.

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева занимает второе место после короткой программы турнира категории "Челленджер" Autumn Classic Intarnational по фигурному катанию. Соревнование проходит в канадском Оквилле.Российская фигуристка по итогам проката получила от судей 75,14 балла. Ее опередила только японская фигуристка Рика Кихира, которая набрала 78,18 балла. На третьем месте – представительница США Карен Чен, результат которой составил 60,89 балла.Произвольная программа женской сетки соревнований состоится 13 сентября. Также в пятницу состоятся короткая программа у мужчин, а также ритм-танец в соревнованиях дуэтов. Турнира завершится 14 сентября.