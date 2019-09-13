Временно исполнять обязанности мэра будет Юрий Морозов

Временно исполнять обязанности мэра будет Юрий МорозовВчера, 12 сентября, стало последним рабочим днем Анатолия Зотова в качестве главы Коврова.На недавних выборах в рамках единого дня голосования Зотова избрали депутатом седьмого созыва по округу №28, поэтому остаться работать мэром до назначения по конкурсу нового главы города оружейников по закону он не может.Временно исполнять обязанности мэра будет Юрий Морозов - первый заместитель главы городской администрации по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры сообщает .Напомним, что в борьбе за кресло мэра остаются двое сотрудников администрации Коврова, работающие на высоких должностях.