Ольга Слуцкер разоткровенничалась. Она вспомнила о своей безвременно ушедшей подруге.
<a href="https://33live.ru/novosti/13-09-2019-mesyac-bez-ally-slucker-podelilas-neozhidannymi-otkroveniyami-o-podruge.html" target="_blank">Месяц без Аллы: Слуцкер поделилась неожиданными откровениями о подруге</a> - Ольга Слуцкер разоткровенничалась. Она вспомнила о своей безвременно ушедшей подруге.
[url=https://33live.ru/novosti/13-09-2019-mesyac-bez-ally-slucker-podelilas-neozhidannymi-otkroveniyami-o-podruge.html]Месяц без Аллы: Слуцкер поделилась неожиданными откровениями о подруге[/url] - Ольга Слуцкер разоткровенничалась. Она вспомнила о своей безвременно ушедшей подруге.