Глава Минздрава России Вероника Скворцова сегодня проведет прямую линию с жителями российских регионов. Свои вопросы на электронную почту Минздрава прислали и жители Владимирской области.

Глава Минздрава России Вероника Скворцова сегодня проведет "прямую линию" с жителями российских регионов. Свои вопросы на электронную почту Минздрава прислали и жители Владимирской области.Как передает ГТРК "Владимир", в нашей области тема медицины в последнее время звучит все острее. Наиболее проблемные вопросы — родовспоможение, история с недавней гибелью роженицы во 2-м роддоме, ситуация в больнице Струнино, кадровые проблемы в Александровской районной больнице, а также оказание медпомощи в отдалённых территориях.