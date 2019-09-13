На Алтай съехалась молодежь со всей Сибири. Бойцы из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края проведут гонку ГТО. В фестивале примут участие более тысячи человек. Соревнования продлятся 3 дня.

На Алтай съехалась молодежь со всей Сибири. Бойцы из Кемеровской, Новосибирской, Омской областей и Алтайского края проведут гонку ГТО. В фестивале примут участие более тысячи человек. Соревнования продлятся 3 дня. Программа мероприятия предполагает много спортивных и творческих состязаний. Программу этого года посвятят сразу двум юбилеям: пятидесятипятилетию студенческих отрядов на Алтае и шестидесятилетию движения в России."Открытие в этом году будет масштабным, его посвятят нескольким событиям. Будет участвовать много отрядов. В рамках фестиваля презентуют историческую фотовыставку, посвященную направлениям студенческих отрядов Алтая. Также состоится конкурс картин, который посвятят студотрядам России. Ребята представят собственные работы, и мы их оценим. Кроме того, запланирован конкурс фотозон. Пятерку лучших отберут для показа на юбилее отряда "Алтай", — отметил один из организаторов Павел Руднев.Спортивная программа предполагает соревнования по мини-футболу, волейболу, перетягивание каната, чирлидинг и дартс. Новинка этого года — гонка ГТО. Однако нормативы студенты сдавать не будут. Им предстоит пройти ряд необычных испытаний."Ее называют "Гонкой героев". Этот проект уже идет по России. Она проводится в Новосибирске. Оттуда и взяли идею. Нужно будет преодолеть трассу в 2,5 километра. Маршрут будет проходить по пересеченной местности. Предусмотрены разные виды препятствий — двухметровая стена, имитация колючей проволоки, нора, которая уходит на пять метров под землю, а также бег с утяжелением и различные барьеры. Гонка обещает быть зрелищной", — рассказал ГТРК "Алтай" один из организаторов Дмитрий Шауберт.Напомним, спартакиаду и фестиваль студенческих отрядов проведут на Алтайском крае в одиннадцатый раз. Мероприятие станет одним из этапов подготовки к всероссийскому слету студотрядов, который пройдет в Москве в конце октября.