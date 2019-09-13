"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк...

"Оперуполномоченными уголовного розыска УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве при участии Росгвардии на территории Южного и Приволжского федеральных округов задержаны подозреваемые в кражах денежных средств с банковских карт граждан.Установлено, что на мобильные телефоны потерпевших звонил мужчина, который представлялся сотрудником службы безопасности одного из кредитно-финансовых учреждений, и сообщал о том, что банковские карты подверглись кибератаке. Затем злоумышленник просил сообщить ему определенные сведения, после чего со счетов списывались денежные средства.Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками московской полиции на территории городов Уфы и Геленджика по подозрению в совершении этих преступлений задержаны двое мужчин. В ходе обысков по местам проживания подозреваемых изъяты банковские карты, мобильные телефоны, жесткие диски, флеш-карты, а также компьютеры. В отношении фигурантов избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Предварительное расследование продолжается", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Скачать Комментарий официального представителя МВД России Ирины ВолкСкачать оперативное видеоКомментарий официального представителя МВД России Ирины Волк